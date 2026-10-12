В Можайске покупатель украл из магазина 13 плиток шоколада, виски и кофе

12 октября 2026, 15:04

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

34-летнего жителя Балашихи, попытавшегося вынести без оплаты товары из супермаркета в Можайске, задержали сотрудники вневедомственной охраны в понедельник, 12 октября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Сигнал тревоги поступил из магазина, расположенного на улице Мира.





«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что один из покупателей взял в торговом зале несколько банок кофе и собирался похитить их», — говорится в сообщении.