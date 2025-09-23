В Можайском округе более ста жителей приняли участие в акции «День в лесу»

23 сентября 2025, 15:27

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Можайского муниципального округа

В Можайском муниципальном округе прошла экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе». Она объединила более ста участников. Это семьи, трудовые коллективы, студенты и неравнодушные жители, рассказали в Администрации округа.