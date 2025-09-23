В Можайском округе более ста жителей приняли участие в акции «День в лесу»
В Можайском муниципальном округе прошла экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе». Она объединила более ста участников. Это семьи, трудовые коллективы, студенты и неравнодушные жители, рассказали в Администрации округа.
Высадка прошла на участке площадью почти два гектара возле деревни Красновидово. Специалисты «Мособллеса» подготовили территорию и помогли участникам правильно посадить сеянцы молодых елей.
С приветственным словом выступили депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, заместители главы Мария Азаренкова, Мария Клинских и Денис Потылицын. В честь Дня работника лесного хозяйства наградили тех, кто ежедневно вносит свой вклад в сохранение подмосковных лесов.
К работе присоединились представители предприятий, общественных организаций, студенты и семьи с детьми. Всего на площадке высадили более 3 000 елей, которые в будущем станут настоящим лесом.
