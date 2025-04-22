В Можайском округе реализуется более 20 инвестпроектов

Программа «Герои Подмосковья», направленная на профессиональную переподготовку участников специальной военной операции, поможет бойцам найти своё место в мирной жизни, при этом они смогут использовать лучшие навыки и качества, воспитанные воинской службой. Такое мнение высказала глава городского округа Клин Алёна Сокольская, передаёт РИАМО.