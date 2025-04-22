В Можайском округе реализуется более 20 инвестпроектов

Фото: istockphoto.com/:Amorn Suriyan
Реализация более 20 инвестиционных проектов ведётся на территории Можайского муниципального округа. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Денис Мордвинцев, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«На сегодняшний момент у нас в стадии реализации 21 инвестпроект. Крупнейшее предприятие, которое создает рабочие места на территории, – это завод «ДорХан». Они начали с одного цеха, а сейчас в планах до 2029 года добавить три новых производства – 6,3 млрд рублей инвестиций и почти 2000 рабочих мест», — сказал Денис Мордвинцев.Он добавил, что общий объём инвестиций в экономику округа на ближайшие четыре года оценивается примерно в 50 млрд рублей. Свой вклад вносят и объекты малого бизнеса: в округе их около 3 тысяч.
В число масштабных инвестиционных проектов в Можайске входят Центр обработки данных «Яндекс», завод по производству детских адаптивных сухих молочных смесей и птицеводческий комплекс сельскохозяйственного потребительского кооператива «МП ЭКО-ФЕРМЕР».
Читайте также:
Подмосковный тепличный комплекс заместил европейских шмелей российскими
В проекты техсуверенитета подмосковного химпрома инвестируют 42 млрд рублей
В Подмосковье открылся стеклодувный цех с мастерской-школой
Лев Каштанов