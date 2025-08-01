В Можайском округе снесли полуразрушенную ферму

01 августа 2025, 13:14

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Полуразрушенное здание животноводческой фермы снесли у деревни Лубенки Можайского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Одноэтажная кирпичная ферма находилась рядом с автодорогой «Тетерино – Мышкино – Поречье». Площадь здания составляла около 1,6 тыс. квадратных метров.





«Первоначально здание принадлежало совхозу, затем перешло в частные руки. Со временем объект перестали использовать и забросили. Здание обветшало. По результатам обследования строительных конструкций его признали аварийным и подлежащим сносу», — говорится в сообщении.