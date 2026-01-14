Россиянка чудом выжила, оказавшись зажатой между автомобилем и стеной аптеки
В Калининградской области произошло ДТП, в результате которого автомобиль врезался в стену здания аптеки и придавил пешехода. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Предварительная информация указывает, что инцидент случился на перекрёстке. Водитель иномарки пытался избежать аварии с другим автомобилем.
Для этого он резко повернул руль в сторону тротуара, но вовремя остановить машину не смог. Автомобиль сначала сбил женщину, которая в этот момент шла по тротуару, а затем въехал в павильон аптеки.
Удар оказался настолько сильным, что пострадавшая оказалась в ловушке — её зажало между легковушкой и стеной. Несмотря на это, гражданка выжила. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они освободили женщину из-под автомобиля и передали медикам.
Ранее в Сибири водитель маршрутки снёс людей на «зебре».
