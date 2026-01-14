Россиянка чудом выжила, оказавшись зажатой между автомобилем и стеной аптеки

14 января 2026, 21:00

В Калининграде легковой автомобиль сбил пешехода и врезался в павильон аптеки

Фото: Istock/maxim4e4ek

В Калининградской области произошло ДТП, в результате которого автомобиль врезался в стену здания аптеки и придавил пешехода. Об этом сообщает РЕН ТВ.