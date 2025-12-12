В Одинцове мошенники вынудили девушку отдать им родительскую коллекцию часов
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Коллекцию дорогих наручных часов отдала телефонным мошенникам 17-летняя жительница Одинцова. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Обман начался со звонка якобы из службы доставки. Девушку попросили назвать код из смс для получения посылки, что она и сделала. А потом стали поступать звонки от лжесотрудников правоохранительных органов и Роскомнадзора, которые запугали абонентку возможным уголовным преследованием за финансирование ВСУ и велели в ходе видеозвонка показать им квартиру — якобы для декларирования ценностей.
«В квартире мошенники заметили коллекцию дорогих наручных часов и сказали, что их надо передать посыльным для учёта. Девушка так и сделала: два экземпляра коллекции передала одному курьеру в Одинцове и ещё семь — другому курьеру в Москве», — говорится в сообщении.Полицейские сумели задержать пособника аферистов, забравшего семь часов. Он рассказал, что сдал их в ломбард, получил 8,5 млн рублей и передал их неизвестному по указанию «работодателей», а сам за это получил 100 тысяч рублей.
Сейчас ведётся розыск остальных участников преступления.