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В Хабаровском крае бездомный пёс искусал маленького мальчика на территории школы

Фото: iStock/YuriyGreen

В Хабаровском крае суд обязал школу выплатить компенсацию после нападения бездомной собаки на малолетнего мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.



Инцидент произошёл в Амурске ещё весной. Агрессивное животное прибежало на территорию учебного заведения и стало бродить по участку. Когда собака увидела ребёнка, то вцепилась ему в ногу. У мальчика остались глубокие раны.

Мать пострадавшего обратилась в прокуратуру. По факту случившегося возбудили дело, которое в конечном итоге дошло до суда. Уточняется, что семья получила от школы компенсацию — 100 тысяч рублей. Самого пса отловили только после нападения.

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Мария Моисеева

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