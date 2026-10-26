В Хабаровском крае бездомный пёс искусал маленького мальчика на территории школы
В Хабаровском крае суд обязал школу выплатить компенсацию после нападения бездомной собаки на малолетнего мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Инцидент произошёл в Амурске ещё весной. Агрессивное животное прибежало на территорию учебного заведения и стало бродить по участку. Когда собака увидела ребёнка, то вцепилась ему в ногу. У мальчика остались глубокие раны.
Мать пострадавшего обратилась в прокуратуру. По факту случившегося возбудили дело, которое в конечном итоге дошло до суда. Уточняется, что семья получила от школы компенсацию — 100 тысяч рублей. Самого пса отловили только после нападения.
Ранее «Радио 1» передавало, что круизный лайнер Mein Schiff 3 врезался в контейнеровоз на севере Германии. Подробности читайте в нашем материале.
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