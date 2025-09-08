Избирательные бюллетени доставили во все города Подмосковья, где пройдут выборы
Бюллетени для голосования доставили во все подмосковные города, где в сентябре состоятся выборы. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Формы и текст бюллетеней для всех девяти избирательных округов утверждены в установленный законом срок, до 24 августа. 3-5 сентября территориальные избирательные комиссии Московской области получили тиражи бюллетеней. Все они напечатаны, упакованы и доставлены по адресам ТИК. Работа идёт строго по графику. Всё системы запущены, процесс отлажен и находится на постоянном контроле», – говорится в сообщении.Как отметили в Мособлизбиркоме, подмосковные организаторы выборов полностью готовы к следующему этапу – передаче бюллетеней в участковые избирательные комиссии до 10 сентября.
В этом году выборы проходят с 12 по 14 сентября. В Подмосковье в Единый день голосования жители изберут депутатов в Советы депутатов Балашихи, Подольска, Дмитрова, Лыткарина, Фрязина, Шатуры, Электростали и Молодёжного. В Луховицах намечены довыборы на одно вакантное место.
Проголосовать можно будет как на участке, так и в электронной форме. Чтобы принять участие в выборах через ДЭГ, нужно заполнить заявление на сайте, используя учётную запись от портала госуслуг. Подача заявлений завершается 8 сентября.