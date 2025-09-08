Избирательные бюллетени доставили во все города Подмосковья, где пройдут выборы

08 сентября 2025, 17:56

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Бюллетени для голосования доставили во все подмосковные города, где в сентябре состоятся выборы. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.







«Формы и текст бюллетеней для всех девяти избирательных округов утверждены в установленный законом срок, до 24 августа. 3-5 сентября территориальные избирательные комиссии Московской области получили тиражи бюллетеней. Все они напечатаны, упакованы и доставлены по адресам ТИК. Работа идёт строго по графику. Всё системы запущены, процесс отлажен и находится на постоянном контроле», – говорится в сообщении.