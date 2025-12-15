В одинцовской деревне Чупряково восстановили освещение во дворе
Уличное освещение восстановили у домов №21, №20 и №33 в деревне Чупряково Одинцовского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работы провели по запросу жителей.
«Подрядная организация ООО «ЕС-Групп» провела диагностику кабельных линий, закупила все необходимые комплектующие и зажгла фонари на всех опорах», — говорится в сообщении.Кроме того, по обращению населения отремонтировали козырёк четвёртого подъезда дома №1 на улице Маршала Кутузова в посёлке ВНИИССОК. О выполнении работ отчиталась управляющая компания «ЖК-Гусарская баллада». В доме выполняется ещё один запрос на ремонт: восстановление слоя краски и штукатурки на стенах и потолке запасного выхода подъезда №4. Эти работы планируется завершить до конца марта 2026 года.