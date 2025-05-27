В одинцовском ЖК «Рублёвский Квартал» ввели в эксплуатацию два дома

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Две новостройки на 614 квартир в составе жилого комплекса «Рублёвский Квартал» в селе Лайково Одинцовского округа получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В эксплуатацию введены корпуса №58 и №59 второй очереди строительства. Это здания высотой от трёх до восьми этажей, там расположены 614 квартир общей площадью свыше 25 тысяч квадратных метров. Квартиры в разных форматах — от студий до четырёхкомнатных. Все они будут передаваться собственникам с чистовой отделкой», — говорится в сообщении.Вход в подъезды расположен на уровне земли. В холлах есть помещения для хранения велосипедов и колясок. А на первом этаже домов находятся индивидуальные кладовые.
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