В Старой Купавне ввели в эксплуатацию дом для переселенцев из аварийного жилья

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Новостройка на улице Кирова в городе Старая Купавна Богородского округа получила разрешение на ввод в эксплуатацию, квартиры там получат 165 переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В новый дом переедут 165 человек из 54 аварийных помещений, общая площадь которых составляет более 2 тысяч квадратных метров. Ключи от новых квартир переселенцы получат в ближайшее время», — отмечается в сообщении.Все квартиры в новостройке сданы с отделкой, там установлены электроплиты, сантехника, проведён интернет. На первом этаже есть помещение для консьержа. Подъезд оборудован подъёмником для маломобильных людей.
Дом построен в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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