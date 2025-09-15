Достижения.рф

Здание с торговыми павильонами на площади 2200 кв. м горит в Иркутске

Фото: iStock/grafoto

В Иркутске произошел пожар на площади 2200 квадратных метров. Огнеборцы МЧС активно работают над ликвидацией возгорания. По предварительным данным, пострадавших нет, пишет РИА Новости.



Сообщение поступило с адреса: Берёзовая роща 3Б/1. Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили, что горит кровля здания, в котором расположены торговые павильоны. На месте происшествия работают более 40 человек и 12 единиц техники.

Пожарные продолжают наращивать силы и средства для более эффективной борьбы с огнем. Ситуация находится под контролем, спасатели делают всё возможное для быстрой ликвидации возгорания.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске вспыхнул крупный пожар на многоуровневой парковке, которая является частью строящегося торгового центра.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0