Здание с торговыми павильонами на площади 2200 кв. м горит в Иркутске
В Иркутске произошел пожар на площади 2200 квадратных метров. Огнеборцы МЧС активно работают над ликвидацией возгорания. По предварительным данным, пострадавших нет, пишет РИА Новости.
Сообщение поступило с адреса: Берёзовая роща 3Б/1. Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили, что горит кровля здания, в котором расположены торговые павильоны. На месте происшествия работают более 40 человек и 12 единиц техники.
Пожарные продолжают наращивать силы и средства для более эффективной борьбы с огнем. Ситуация находится под контролем, спасатели делают всё возможное для быстрой ликвидации возгорания.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске вспыхнул крупный пожар на многоуровневой парковке, которая является частью строящегося торгового центра.
