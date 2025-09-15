В Ангарске из-за взрыва газа в многоквартирном доме пострадали три человека

15 сентября 2025, 03:01

Фото: iStock/gorodenkoff

В многоквартирном доме в Ангарске произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадали три человека, двое были госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.





Также взрыв повредил окна и двери в здании, хотя возгорания не последовало. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники МЧС России.





«Произошел хлопок газовоздушной смеси. (...) Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов, в том числе 12 детей», — указал Кобзев.