Обломки парома с 129 пропавшими пассажирами обнаружили у берегов Индонезии
В Индонезии нашли обломки парома Virgo Transport 8 на глубине 30 метров. Эту информацию предоставил глава местной спасательной службы Мохаммад Сяфии, его слова передает ТАСС.
Напомним, что судно, которое следовало из Сурабаи в Банджармасин, потеряло связь в Яванском море во время шторма. Всего на борту находились 243 человека. В настоящий момент подтверждена информация о шести жертвах и об успешном спасении 108 пассажиров и членов экипажа. К сожалению, еще 129 человек уже третьи сутки числятся пропавшими без вести.
Сяфии отметил, что сейчас в сотрудничестве с ВМС Индонезии решается вопрос о том, стоит ли перемещать обломки обнаруженного судна на мелководье. Поиски людей продолжаются: спасатели намерены обследовать не только зону, в которой находятся фрагменты Virgo Transport 8, но и поверхность воды. Специалисты сохраняют надежду на то, что пропавшие граждане живы.
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