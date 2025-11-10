В Орехово-Зуеве обсудили развитие волонтёрского движения
Встречу с сотрудниками «Добро.центра» Орехово-Зуева провёл замглавы городского округа Данила Просвиров. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участники встречи обсудили инициативы по привлечению школьников к волонтёрской работе через платформу «Добро.РФ».
«В число поднятых тем вошла возможность интеграции в систему «Добро.РФ» школьных мероприятий, а также создание условий для привлечения школьников к социально значимых волонтёрских акциях», — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Им предоставляют гранты для реализации проектов, страхование жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятий и консультации по открытию и ведению дел социальных НКО. В список входит также информационная и методическая поддержка. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.