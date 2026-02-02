В Орехово-Зуеве поймали курьера мошенников, забравших у пенсионерки 780 000 рублей
Полицейские задержали в Орехово-Зуеве пособника телефонных мошенников, которые обманным путём выманили у 86-летней пенсионерки 780 000 рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве от пожилой местной жительницы.
«Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся работником Ростелекома. Под предлогом смены тарифа обслуживания стационарного телефона он попросил жертву продиктовать номер СНИЛС. Как только он получил эти данные, разговор прекратился. Затем с пожилой женщиной связались якобы правоохранители. Они сообщили, что злоумышленники получили доступ к её учётной записи на портале госуслуг, и для сохранения сбережений их нужно передать «инкассатору» для декларирования», – отметила Петрова.После выполнения всех инструкций пострадавшая поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Сумму ущерба она оценила в 780 000 рублей.
Через некоторое время сотрудники полиции задержали подозреваемого - 24-летнего жителя Ногинска, исполнявшего в преступной схеме роль курьера.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигуранта отправили под домашний арест.
Полицейские устанавливают соучастников преступления, а также выявляют причастность задержанного к аналогичным эпизодам.