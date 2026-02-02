В Орехово-Зуеве поймали курьера мошенников, забравших у пенсионерки 780 000 рублей

02 февраля 2026, 15:32

оригинал Фото: istockphoto / Tero Vesalainen

Полицейские задержали в Орехово-Зуеве пособника телефонных мошенников, которые обманным путём выманили у 86-летней пенсионерки 780 000 рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.







В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве от пожилой местной жительницы.

«Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся работником Ростелекома. Под предлогом смены тарифа обслуживания стационарного телефона он попросил жертву продиктовать номер СНИЛС. Как только он получил эти данные, разговор прекратился. Затем с пожилой женщиной связались якобы правоохранители. Они сообщили, что злоумышленники получили доступ к её учётной записи на портале госуслуг, и для сохранения сбережений их нужно передать «инкассатору» для декларирования», – отметила Петрова.