В Павловском Посаде поймали курьера мошенников, укравших у супругов 1,3 млн рублей

17 февраля 2026, 15:41

оригинал Фото: istockphoto / Михаил Руденко

Полицейские Павловского Посада задержали пособника телефонных мошенников, похитивших у пожилой семейной пары свыше 1,3 млн рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве от 75-летнего жителя Электрогорска. Сумму ущерба он оценил более чем в 1,3 млн рублей.

«Пожилой паре позвонили из якобы службы доставки. Под предлогом подтверждения заказа аферисты получили данные с кодом из СМС. Затем с супругами связались лжесотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Они сообщили пенсионерам, что злоумышленники оформили доверенность на имя жены потерпевшего, а также прислали квитанции об операциях по снятию денег с их счетов», – рассказала Петрова.