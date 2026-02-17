В Павловском Посаде поймали курьера мошенников, укравших у супругов 1,3 млн рублей
Полицейские Павловского Посада задержали пособника телефонных мошенников, похитивших у пожилой семейной пары свыше 1,3 млн рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве от 75-летнего жителя Электрогорска. Сумму ущерба он оценил более чем в 1,3 млн рублей.
«Пожилой паре позвонили из якобы службы доставки. Под предлогом подтверждения заказа аферисты получили данные с кодом из СМС. Затем с супругами связались лжесотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Они сообщили пенсионерам, что злоумышленники оформили доверенность на имя жены потерпевшего, а также прислали квитанции об операциях по снятию денег с их счетов», – рассказала Петрова.Потерпевших убедили обналичить сбережения и передать миллион рублей «доверенному лицу» для внесения на «безопасный счёт», чтобы избежать негативных последствий. Их также попросили перевести 395 000 рублей. После выполнения всех инструкций супруги поняли, что их обманули, и обратились в полицию.
Через некоторое время полицейские задержали подозреваемого – ранее несудимого 21-летнего жителя города Ступино, исполнявшего в преступной схеме роль курьера.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигуранта отправили под домашний арест. Сейчас полицейские устанавливают соучастников задержанного и выявляют его причастность к аналогичным эпизодам.