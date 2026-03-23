В первенстве России по голболу в Раменском участвовало рекордное число команд

23 марта 2026, 18:38

В Раменском состоялось XXII Первенство России по голболу, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа. В этом году в категории юниоров в нём участвовали 11 команд, что стало максимальным показателем с 2019 года.





У юношей вторая команда Московской области заняла третье место, первая команда – четвёртое. Победила сборная Краснодарского края.

«В турнире девушек сборная Подмосковья завоевала золотые медали, хотя фаворитом финального противостояния эксперты считали команду Адыгеи. Подмосковные спортсменки сумели одержать победу. Ключевым фактором успеха стал соревновательный опыт капитана Ярославы Полушкиной в матчах серии плей-офф», – отметили в пресс-службе.