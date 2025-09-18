В Петербурге мужчина устроил примерку трусов на глазах у прохожих
Мужчина примерял трусы в петербургском лицее на улице Маршала Захарова. Кадры происходящего появились в Telegram-канале «78 | Новости».
На опубликованной видеозаписи неизвестный мужчина меняет нижнее белье в одной из комнат учебного заведения, однако на окне не было штор. Как утверждает источник, в этот вечер мимо лицея проходило большое количество людей, в том числе учащиеся, которые стали свидетелями события. По их словам, такое происходит уже не в первый раз.
Ранее на школьную линейку в Новосибирске пришел мужчина с ручным ежом и начал показывать фокусы, меняя одежду, что вызвало негодование у местных жителей. При задержании выяснилось, что он страдает от психического заболевания.
Читайте также: