Достижения.рф

В Подмосковье до конца апреля проведут 99 ярмарок

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

99 ярмарок проведут в 35 округах Московской области до конца текущего месяца. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.



На ярмарках планируют продавать продукцию как местных фермерских хозяйств, так и привезённую из других регионов страны, а также товары народных промыслов и сувениры.

«Несколько ярмарок будут работать в ближайшие выходные — 18 и 19 апреля. Например, в посёлке Фряново округа Щёлково, в городе Куровское Орехово-Зуевского округа и в Можайске», — говорится в сообщении.
Гостей ждут не только качественные товары, но и атмосфера настоящего уличного праздник.

Адреса и время работы ярмарок можно найти на портале «МОй АПК».

Ранее сообщалось, что в Московской области за первый квартал текущего года проверили более восьми тысяч образцов молочной продукции с ярмарок и рынков.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0