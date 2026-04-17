В Подмосковье до конца апреля проведут 99 ярмарок

17 апреля 2026, 18:17

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

99 ярмарок проведут в 35 округах Московской области до конца текущего месяца. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.





На ярмарках планируют продавать продукцию как местных фермерских хозяйств, так и привезённую из других регионов страны, а также товары народных промыслов и сувениры.





«Несколько ярмарок будут работать в ближайшие выходные — 18 и 19 апреля. Например, в посёлке Фряново округа Щёлково, в городе Куровское Орехово-Зуевского округа и в Можайске», — говорится в сообщении.