В Подмосковье до конца апреля проведут 99 ярмарок
99 ярмарок проведут в 35 округах Московской области до конца текущего месяца. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
На ярмарках планируют продавать продукцию как местных фермерских хозяйств, так и привезённую из других регионов страны, а также товары народных промыслов и сувениры.
«Несколько ярмарок будут работать в ближайшие выходные — 18 и 19 апреля. Например, в посёлке Фряново округа Щёлково, в городе Куровское Орехово-Зуевского округа и в Можайске», — говорится в сообщении.Гостей ждут не только качественные товары, но и атмосфера настоящего уличного праздник.
Адреса и время работы ярмарок можно найти на портале «МОй АПК».
Ранее сообщалось, что в Московской области за первый квартал текущего года проверили более восьми тысяч образцов молочной продукции с ярмарок и рынков.