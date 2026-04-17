В Подмосковье проверили более 8 тыс. образцов молочной продукции с рынков
Свыше восьми тысяч проб молочной продукции, привезённой для продажи на рынках и ярмарках Московской области, проверили специалисты Государственной ветеринарной службы региона за первый квартал текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
У продуктов смотрят состав, жирность, наличие лишних примесей, а также цвет, запах и консистенцию.
«Всего за указанный период в лабораториях ветслужбы провели более 25 тысяч исследований молока, кефира, творога сметаны и прочей молочной и кисломолочной продукции», — отмечается в сообщении.По итогам проверок все товары оказались качественным, снимать их с продажи не пришлось.
