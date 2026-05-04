News24: Крокодил-гигант проглотил две человеческие руки и шесть пар обуви в ЮАР

Фото: istockphoto/AppleZoomZoom

В ЮАР в желудке 4,5-метрового крокодила весом около 500 кг обнаружили человеческие останки и шесть пар обуви. Хищника нашли на берегу Крокодиловой реки, где во время ливня мог упасть 59-летний владелец гостиницы Габриэль Батиста, пропавший без вести. Об этом 3 мая сообщил портал News24.





Крокодил вёл себя необычно — был малоподвижным и не пытался скрыться в воде. Животное отстрелили, а тушу направили на вскрытие в Национальный парк Крюгера.



Внутри обнаружили две человеческие руки, фрагменты грудной клетки, а также ботинки и пляжные тапочки — всего шесть пар обуви. Проводится генетическая экспертиза для установления личности погибшего.



