В Подмосковье мальчику оторвало петардой четыре пальца

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Одиннадцатилетний мальчик пострадал от взрыва петарды, инцидент произошёл в Волоколамском округе, сообщает MK.RU.
По данным издания, мальчик отпросился сходить в гости к своему крёстному — егерю в местном лесничестве, чей дом расположен на соседнем участке. Мальчик пошёл туда вместе с двумя друзьями. Крёстного дома не оказалось, тогда ребята начали играть с петардой, которую мальчик принёс с собой.
Петарду бросили на землю, а когда мальчик стал её поднимать, она взорвалась у него в руках. Взрыв оторвал ребёнку четыре пальца на левой руке. Мальчика госпитализировали, и один из оторванных пальцев — большой — медикам удалось пришить.
Ранее сообщалось, что двое подростков из Краснодарского края зверски забили многодетную мать и изнасиловали её труп.
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Петарду бросили на землю, а когда мальчик стал её поднимать, она взорвалась у него в руках. Взрыв оторвал ребёнку четыре пальца на левой руке. Мальчика госпитализировали, и один из оторванных пальцев — большой — медикам удалось пришить.
Ранее сообщалось, что двое подростков из Краснодарского края зверски забили многодетную мать и изнасиловали её труп.
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Лев Каштанов