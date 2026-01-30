В Японии из-за рекордных снегопадов погибли минимум 28 человек
В Японии из-за рекордных снегопадов погибли как минимум 28 человек, почти 300 получили травмы. Подсчеты на основе информации местных властей опубликовал ТАСС.
Больше всего жертв зафиксировали в префектурах Ниигата — 12 человек, Акита — 8, и на острове Хоккайдо — 5. К тому же смертельные случаи произошли в Ямагате и Аомори. Среди погибших есть люди, которые сорвались с крыш во время уборки снега, а также те, кому стало плохо при расчистке дорог и тротуаров.
Местные власти включили в статистику и случаи резкого ухудшения здоровья, в том числе из-за хронических заболеваний. Все они связаны с последствиями сильных снегопадов. Непогода накрыла северо-восточные регионы страны в последние дни и продолжает усиливаться.
Синоптики предупреждают о новом снегопаде в ближайшие сутки. В Ниигате к утру 31 января может выпасть еще до 70 сантиметров снега, на северо-востоке острова Хонсю — до 50 сантиметров.
Власти ожидают сбои в работе транспорта. Авиакомпания Japan Airlines отменила как минимум пять перелетов и рекомендовала пассажирам следить за обновлениями.
