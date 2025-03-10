В Подмосковье накрыли лабораторию по производству прекурсоров

Свыше 2000 спортсменов приняли участие в международных соревнованиях по кёкусинкан «Кубок Наций», которые были организованы подмосковным клубом «Подольск-Додзё» и Союзом промышленников и предпринимателей «Иволга». Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.