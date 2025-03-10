В Подмосковье накрыли лабораторию по производству прекурсоров

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Лабораторию по производству прекурсоров для дальнейшего изготовления наркотиков обнаружили полицейские в хозяйственной постройке на участке в селе Никольское Раменского округа, владельцем лаборатории оказался 38-летний приезжий из Ханты-Мансийского автономного округа, его задержали, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина нашёл работу по изготовлению прекурсоров через один из мессенджеров. По указанию «работодателя» он оборудовал лабораторию, а всё необходимое для этого получил через тайники-закладки. К работе он приступил в январе текущего года», — говорится в сообщении.В ходе обыска из лаборатории изъяли порошок, находившийся в бочке, стеклянной колбе объёмом 100 литров и в трёх пластиковых вёдрах. Исследование показало, что порошок из бочки является прекурсором, общий вес вещества составил около 50 килограммов. Остальной изъятый порошок будет проверен в ходе дальнейшего расследования.
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