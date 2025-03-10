В Подмосковье вспыхнул пожар, есть погибшие

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В деревне Высоково Чеховского произошел трагический пожар в тепличном комплексе, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает Telegram-канал ГУМЧС по Московской области.
Пожар произошел на площади 1050 квадратных метров. Огнеборцы оперативно локализовали возгорание, однако при разборе конструкции были обнаружены тела погибших. На месте происшествия работали 22 человека и семь единиц техники. Причины возникновения пожара устанавливаются, проводится расследование.
Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки самолет упал на парковку, которая расположена около дома престарелых. Происшествие случилось в 15:00 по местному времени. В результате крушения есть пострадавшие. Стало известно, что на месте инцидента начался пожар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки самолет упал на парковку, которая расположена около дома престарелых. Происшествие случилось в 15:00 по местному времени. В результате крушения есть пострадавшие. Стало известно, что на месте инцидента начался пожар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова