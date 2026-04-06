В Подмосковье назвали самые популярные онлайн-услуги
О самых востребованных услугах на госпортале Московской области на минувшей неделе рассказали в подмосковном Мингосуправления.
Возглавило недельный топ-3 получение выписки из домовой книги. Этой услугой воспользовались около 18 тысяч человек.
«Второе место по популярности заняла выдача и замена социальных карт жителя Московской области: на это поступило более 9 200 заявлений. В тройку лидеров вошла также запись ребёнка в школу. Этой опцией на подмосковном госпортале воспользовались свыше 7 100 человек», — говорится в сообщении.Кроме того, большую востребованность показала услуга по присвоению адреса: за ней за неделю обратились более 4 900 человек.
