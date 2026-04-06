Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества в домовых чатах

06 апреля 2026, 15:39

оригинал Фото: istockphoto / NicoElNino

В Подмосковье стала распространяться новая мошенническая схема, нацеленная на получение доступа к аккаунтам граждан на портале госуслуг. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области и Мосэнергосбыте.





Злоумышленники активно используют домовые чаты и групповые рассылки в мессенджерах, маскируясь под каналы энергосбытовой компании.

«Схема такова: жителя добавляют в закрытую группу, внешне оформленную как официальный чат Мосэнергосбыта или чат дома. В рассылке аферисты обещают некий «перерасчёт» или «скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг». Цель мошенников – выманить у код подтверждения, который приходит в СМС. Получив его, злоумышленники получают доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги», – отметили в ведомствах.

«Чтобы не попасться на уловку мошенников, следует проверять отправителя. Официальные аккаунты компании имеют верификацию. Не доверяйте группам, созданным неизвестными. Никому не сообщайте код из СМС, так как сотрудники энергокомпании никогда его не запрашивают. Если запросят – это мошенники. Не переходите по подозрительным ссылкам. Для проверки информации о перерасчётах открывайте только официальный сайт или приложение Мосэнергосбыта», – посоветовали жителям региона.