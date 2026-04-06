Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества в домовых чатах
В Подмосковье стала распространяться новая мошенническая схема, нацеленная на получение доступа к аккаунтам граждан на портале госуслуг. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области и Мосэнергосбыте.
Злоумышленники активно используют домовые чаты и групповые рассылки в мессенджерах, маскируясь под каналы энергосбытовой компании.
«Схема такова: жителя добавляют в закрытую группу, внешне оформленную как официальный чат Мосэнергосбыта или чат дома. В рассылке аферисты обещают некий «перерасчёт» или «скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг». Цель мошенников – выманить у код подтверждения, который приходит в СМС. Получив его, злоумышленники получают доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги», – отметили в ведомствах.Там подчеркнули, что Мосэнергосбыт не создаёт чаты в мессенджерах для решения вопросов по лицевым счетам, не запрашивает пароли, коды из СМС и персональные данные для перерасчёта. Любое общение идёт только через официальные каналы связи – личный кабинет на сайте, контактный центр и офисы обслуживания клиентов.
«Чтобы не попасться на уловку мошенников, следует проверять отправителя. Официальные аккаунты компании имеют верификацию. Не доверяйте группам, созданным неизвестными. Никому не сообщайте код из СМС, так как сотрудники энергокомпании никогда его не запрашивают. Если запросят – это мошенники. Не переходите по подозрительным ссылкам. Для проверки информации о перерасчётах открывайте только официальный сайт или приложение Мосэнергосбыта», – посоветовали жителям региона.Их попросили предупредить о новых схемах аферистов соседей и близких. Особенно важно рассказать о них пожилым родственникам и неопытным пользователям мессенджеров.