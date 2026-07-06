Россиянам напомнили о грядущих выборах

06 июля 2026, 17:06

Выборы состоятся 18, 19 и 20 сентября

Фото: istockphoto/Artmim

В Московской областной думе состоялось 139-е заседание, в ходе которого депутаты приняли постановление о назначении выборов. Голосование состоится в единый день — 20 сентября. Информация об этом имеется в соответствующем разделе на сайте «Единой России».