Россиянам напомнили о грядущих выборах
В Московской областной думе состоялось 139-е заседание, в ходе которого депутаты приняли постановление о назначении выборов. Голосование состоится в единый день — 20 сентября. Информация об этом имеется в соответствующем разделе на сайте «Единой России».
Председатель Мособлдумы и секретарь регионального отделения партии Игорь Брынцалов, комментируя решение 18 июня, подчеркнул, что предстоит масштабная и ответственная избирательная кампания. 24 июня Центризбирком утвердил перечень регионов, где на выборах 2026 года будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
Как сообщается в соцсетях комиссии, онлайн-формат будет доступен в 33 субъектах РФ. Это абсолютный рекорд за всю историю использования технологии — предыдущий максимум зафиксировали на президентских выборах 2024 года, когда ДЭГ применялось в 29 регионах.
В расширенный список вошли:
Республики: Алтай, Карелия, Коми, Крым, Марий Эл, Удмуртия, Чувашия. Края: Алтайский и Пермский. Области: Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Калининградская, Калужская, Костромская, Курганская, Липецкая, Магаданская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Смоленская, Томская, Челябинская и Ярославская. Города и автономные округа: Москва и Ненецкий автономный округ. Таким образом, в 2026 году ДЭГ превратится из технологической опции в полноценный массовый инструмент волеизъявления. Он охватит рекордное число субъектов страны и будет проходить в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября.
Напомним, ранее, 16 июня, президент России Владимир Путин назначил выборы в Государственную Думу на 20 сентября. В состав нижней палаты парламента входят 450 депутатов.
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