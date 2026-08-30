В Подмосковье определили лучших представителей уличной культуры и спорта на региональном этапе премии «КАРДО»

30 августа 2026, 18:37

В Подмосковье определили лучших участников на региональном этапе премии «КАРДО»

оригинал Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области

В Мытищах прошёл региональный этап Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО», организованный в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей». Организатором соревнований традиционно выступило Министерство информации и молодежной политики Московской области.







Молодежь из разных районов Московской области показала свои навыки в пяти основных направлениях: экстремальный самокат, BMX, хип-хоп, брейкинг и воркаут.





«Московская область уже в третий раз проводит региональный этап. Участие в нем приняли спортсмены со всего Подмосковья. Ребята, которые сегодня стали победителями, поедут представлять наш регион в гранд-финале во Владивостоке», — заявила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.





Одним из ключевых изменений текущего сезона стало снижение минимального возраста участников до 14 лет. Это позволило привлечь к соревнованиям ещё больше молодых и одарённых представителей уличных сообществ. Подростки по всему региону вдохновились возможностью соревноваться наравне со взрослыми.





Участники, победившие в региональном этапе, удостоились чести представлять Московскую область на международном финале, который состоится с 16 по 20 сентября во Владивостоке. В этом городе подмосковная команда встретится с лучшими атлетами и представителями уличной культуры со всего света.

«Уровень конкуренции в Подмосковье в этом году очень серьезный, каждый выкладывается на максимум. Все понимают, какая планка стоит на кону — поездка на международный гранд-финал во Владивосток. Даже просто соперничать за право представить регион на мировом уровне среди сильнейших атлетов — это уже огромный опыт и мощный драйв для каждого из нас», — добавил он.





Международная конкурс-премия «КАРДО», инициированная Президентской платформой «Россия – страна возможностей», выявляет и поддерживает таланты в области уличной культуры и спорта. Она помогает им в жизни и доказывает, что улица — это пространство для творчества, созидания и здорового образа жизни. С 2018 года более 225 000 человек из 147 стран стали частью этого проекта.



В нынешнем, девятом сезоне, «КАРДО» включает пять конкурсов. Это соревнования по уличной культуре и спорту, видеоконкурс, премия за вклад в индустрию, конкурс общественных проектов и конкурс молодых дизайнеров уличной одежды. Участники представят свои работы перед экспертами, представителями спортивных федераций и международным жюри. Соревнования пройдут по 13 направлениям: BMX, скейтбординг, паркур, воркаут, граффити, брейкинг, хип-хоп, рэп, диджеинг, кикскутеринг, трикинг, фриран и новая номинация — роллерблейдинг.



Проект «КАРДО» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Его цель — найти, поддержать и развить таланты в сфере уличной культуры и спорта, а также предоставить реальные социальные и профессиональные возможности для участников уличных сообществ по всему миру.