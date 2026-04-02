В Подмосковье откроют ещё четыре школы креативных индустрий

02 апреля 2026, 16:40

оригинал Фото: istockphoto.com/Pressmaster

Ещё четыре школы креативных индустрий планируют открыть в Московской области в текущем году. Об этом рассказала председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова, сообщает пресс-служба регионального парламента.





В настоящее время в Подмосковье работают две такие школы — в Электростали и Орехово-Зуеве.





«Действующие школы показали высокий спрос на творческое образование. Студенты обучаются графическому дизайну, созданию электронной музыки, звукорежиссуре, фото- и видеопроизводству», — сказала Линара Самединова.