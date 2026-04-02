В Подмосковье откроют ещё четыре школы креативных индустрий

Фото: istockphoto.com/Pressmaster

Ещё четыре школы креативных индустрий планируют открыть в Московской области в текущем году. Об этом рассказала председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова, сообщает пресс-служба регионального парламента.



В настоящее время в Подмосковье работают две такие школы — в Электростали и Орехово-Зуеве.

«Действующие школы показали высокий спрос на творческое образование. Студенты обучаются графическому дизайну, созданию электронной музыки, звукорежиссуре, фото- и видеопроизводству», — сказала Линара Самединова.
Новые школы креативных индустрий появятся в Дубне, Королёве, Пушкине и Красногорске.

Ранее сообщалось, что в Московской области в этом году откроют 11 благоустроенных лесопарков.
Лев Каштанов

