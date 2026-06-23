В Подмосковье откроют около 4000 избирательных участков

23 июня 2026, 17:43

оригинал Фото: медиасток.рф

Около четырёх тысяч избирательных участков откроют в Московской области для проведения выборов в Госдуму, Мособлдуму и окружные органы самоуправления осенью текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.





Вопросы безопасности на выборах обсудили на круглом столе подмосковные депутаты, члены Избиркома и Общественной палаты Подмосковья.





«Свыше двух с половиной тысяч избирательных участков будут располагаться в образовательных учреждениях, около тысячи — в учреждениях культуры, более ста — в спортивных сооружениях. Сто участков откроют в административных зданиях, 42 — в учреждениях здравоохранения. Будет также 182 иных избирательных участка», — рассказал председатель Избирательной комиссии Московской области Олег Селекзянов.