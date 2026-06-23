В Подмосковье откроют около 4000 избирательных участков
Около четырёх тысяч избирательных участков откроют в Московской области для проведения выборов в Госдуму, Мособлдуму и окружные органы самоуправления осенью текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Вопросы безопасности на выборах обсудили на круглом столе подмосковные депутаты, члены Избиркома и Общественной палаты Подмосковья.
«Свыше двух с половиной тысяч избирательных участков будут располагаться в образовательных учреждениях, около тысячи — в учреждениях культуры, более ста — в спортивных сооружениях. Сто участков откроют в административных зданиях, 42 — в учреждениях здравоохранения. Будет также 182 иных избирательных участка», — рассказал председатель Избирательной комиссии Московской области Олег Селекзянов.В свою очередь представитель подмосковного главка МВД Юрий Сорокин сообщил, что все участки оборудуют системами видеонаблюдения, почти на трёх тысячах участках установят стационарные рамки металлодетекторов, а на остальных будут ручные металлодетекторы.