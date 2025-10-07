В Подмосковье поймали двух братьев-грабителей

07 октября 2025, 09:05

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали двух братьев в возрасте 21 года и 28 лет по подозрению в ограблении жителя подмосковного Чехова. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.





Нападение произошло на Набережной улице. Злоумышленники избили прохожего, отняли у него кошелёк с деньгами и скрылись.





«Установить личности нападавших помогли записи с камер видеонаблюдения», — отмечается в сообщении.