В Подмосковье поймали двух братьев-грабителей

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали двух братьев в возрасте 21 года и 28 лет по подозрению в ограблении жителя подмосковного Чехова. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.



Нападение произошло на Набережной улице. Злоумышленники избили прохожего, отняли у него кошелёк с деньгами и скрылись.

«Установить личности нападавших помогли записи с камер видеонаблюдения», — отмечается в сообщении.
Грабителей арестовали по месту их временного проживания в городском округе Солнечногорск. На время следствия обоих братьев оставили под стражей.

Лев Каштанов

