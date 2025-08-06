В Подмосковье поймали серийного мошенника-лжеподрядчика

06 августа 2025, 14:18

оригинал Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Мужчину, который брал предоплату за строительные подряды и скрывался, не сделав работу, задержали подмосковные полицейские. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.





Заявление в полицию написал житель деревни Костино Рузского округа. Он сообщил, что через интернет-сервис частных заявлений нашёл подрядчика на строительство гаража и установку забора, внёс предоплату в размере более миллиона рублей. Но работа выполнена не была, а деньги подрядчик присвоил.





«Полицейские сумели установить личность злоумышленника. Им оказался 39-летний житель Смоленской области. В ходе следствия также было установлено, что мужчина причастен к аналогичным преступлениям в Раменском округе и округе Клин. Общая сумма ущерба от его действий превышает 3,3 млн рублей», — говорится в сообщении.