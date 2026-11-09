Жительница Щёлкова увела родителей на прогулку, оставив мошенникам сейф с деньгами
В городском округе Щёлково сотрудники МВД задержали курьера телефонных мошенников, обманувших 21-летнюю местную жительницу почти на полмиллиона рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть обратилась девушка с заявлением о мошенничестве. Сумму ущерба она оценила более чем в 490 000 рублей.
«Заявительнице позвонили лжесотрудников «Службы доставки», «Минцифры» и «ФСБ» с информацией о том, что её подозревают в пособничестве Украине. Для решения проблемы девушку попросили задекларировать все деньги её родителей, хранящиеся дома. Далее по указанию неизвестных жертва спрятала ключи от квартиры на лестничной клетке и вместе с родителями уехала на прогулку в Москву. Вернувшись домой, семья обнаружила пропажу сейфа с деньгами», – пояснила Петрова.Через некоторые время полицейские задержали 21-летнего жителя Воскресенска, который исполнял в преступной схеме роль курьера. Он дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавила Петрова.
По её словам, сейчас полицейские устанавливают соучастников задержанного и другие эпизоды его противоправной деятельности.