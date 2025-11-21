Mash: В Петербурге сгорел Роллс-Ройс голливудской актрисы Софьи Аржаковской
Роллс-Ройс российской и голливудской актрисы Софьи Аржаковской сгорел ночью в Санкт-Петербурге.
Как сообщает телеграм-канал Mash, инцидент произошел в Вытегорском переулке около часа ночи, когда загорелся моторный отсек и салон автомобиля. Есть версия, что люксовую иномарку могли поджечь.
Софья Ская (псевдоним актрисы из сериала «Кухня») относится к своим машинам довольно легко — её уже ловили на распитии шампанского за рулем. У балерины есть особняк в Подмосковье, однако за свою патриотичную покупку «Миссис мира-2006» потеряла роли в Голливуде.
