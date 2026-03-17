В Подмосковье после убийства 12-летнего мальчика возбудили уголовное дело

Фото: пресс-служба ГСУ СК России по МО

В Московской области после убийства подростка возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.





В одной из квартир в Ногинске во вторник нашли тело 12-летнего мальчика с ножевым ранением груди. Мать находилась в соседней комнате без сознания.

«По версии следствия, 49-летняя женщина приехала с сыном в Ногинск из Москвы и остановилась в арендованной посуточно квартире. На следующий день в помещение пришла собственница. Увидев произошедшее, она вызвала скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов», – рассказали в управлении.