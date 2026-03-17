В Подмосковье после убийства 12-летнего мальчика возбудили уголовное дело

оригинал Фото: пресс-служба ГСУ СК России по МО

В Московской области после убийства подростка возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.



В одной из квартир в Ногинске во вторник нашли тело 12-летнего мальчика с ножевым ранением груди. Мать находилась в соседней комнате без сознания.

«По версии следствия, 49-летняя женщина приехала с сыном в Ногинск из Москвы и остановилась в арендованной посуточно квартире. На следующий день в помещение пришла собственница. Увидев произошедшее, она вызвала скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов», – рассказали в управлении.
Сейчас мать убитого находится в реанимации больницы. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причины, которые способствовали совершению преступления.

Ранее сообщалось, что ребёнка могла убить собственная мать. Около года она страдала от депрессии после смерти другого сына, скончавшегося от онкологического заболевания.
Лора Луганская

