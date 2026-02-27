В Подмосковье предупредили об атаках мошенников после провала первой попытки

27 февраля 2026, 14:40

оригинал Фото: медиасток.рф

Аферисты изобретают новые схемы мошенничества – они продолжают атаковать даже после провала первой попытки. Об этом предупредили в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Московской области и в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья.





Так, недавно жителю региона со взломанного аккаунта знакомого прислали файл с вредоносным программным обеспечением. Он скачал его, но заподозрил неладное, отключил интернет и удалил файл, предотвратив взлом устройства.



Несмотря на успешное устранение грозы, злоумышленники продолжили действовать и связавшись с мужчиной по телефону. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и попытались убедить жертву в том, что средства с его счёта ушли на финансирование ВСУ.

«ГУРБ Московской области настоятельно рекомендует проявлять бдительность даже тогда, когда кажется, что угроза устранена. Не открывайте файлы и ссылки от неизвестных отправителей. Если вы установили неизвестный файл, отключитесь от интернета и немедленно удалите подозрительное программное обеспечение», – отметили в пресс-службе управления.