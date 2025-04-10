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В Подмосковье предупредили об опасности сосулек на фоне неустойчивой погоды

Фото: iStock /Akintevs

Фото: iStock /Akintevs

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В Подмосковье в условиях переменчивой апрельской погоды с крыш домов периодически сходит подтаявший снег и падают сосульки. При подобных погодных условиях важно помнить о безопасности, быть внимательнее и осторожнее, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Чтобы избежать неприятностей, достаточно соблюдать простые правила. Приближаясь к зданию, следует обратить внимание на скопление снега, наледи и сосулек на крыше. Места возможного их обрушения советуют обходить. Выходя из здания, не стоит задерживаться на крыльце. Лучше быстро отойти на безопасное расстояние – не менее 5 м», – сказали в ведомстве.
Кроме того, необходимо обращать внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходить в опасные зоны. Перемещаясь по тротуару мимо строений, следует убедиться в отсутствии свисающих сосулек или снега.
«Снег может сойти и с середины крыши. Поэтому если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или наледи, это указывает на опасность этого места. Не паркуйте автомобиль вблизи зданий, на крышах которых образовались сосульки и наледь», – добавили в Мособлпожспасе.
Спасатели также советуют следить за детьми и заранее объяснить им опасность наледи на крыше.

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#безопасность
Компания из Щёлкова представила новые бионические протезы кистей рук
10 апреля 2025, 19:39

Фото: пресс-служба компании «МЕТИЗ»

На международной выставке «Интеграция 2025» представили новую линейку бионических протезов кистей – уменьшенную модель и бюджетную версию флагманского протеза, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Новинки разработал производитель протезов «МЕТИЗ» из Щёлкова вместе с партнёром «МАКСБИОНИК».
Помимо этого, разработчики презентовали собственное программное обеспечение. Новые разработки должны расширить возможности протезирования и повысить доступность бионических технологий для пользователей.
«Современные бионические протезы позволяют частично восстановить функции утраченных конечностей и помогают вести полноценную жизнь. Хотя такие протезы полностью не заменят биологическую конечность, они дают возможность людям обслуживать себя, устроиться на работу, заниматься спортом и творчеством», – сказали в ведомстве.
Фото: пресс-служба компании «МЕТИЗ»

Первая модель бионической кисти предназначена для людей с хрупким телосложением, в том числе подростков и молодёжи. Вторая новинка представляет собой более доступную версию флагманского протеза, что делает его самым бюджетным многофункциональным устройством на российском рынке.

Что касается нового программного обеспечения, то оно позволяет быстро вносить изменения и расширять функциональность настроек кисти. Также для клиента появилась возможность взаимодействовать через этот софт с производителем напрямую. Кроме того, реализован удалённый доступ к пользователям.

Все устройства будут иметь индивидуальные логины и пароли для личного кабинета.

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Подмосковье примет фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры»
10 апреля 2025, 18:35

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В посёлке Нахабино городского округа Красногорск 17-20 июля проведут турнир по гольфу в рамках этапа открытия международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В первый соревновательный день в клубе Moscow Country Club пройдёт лично-командный турнир по гольфу среди любителей и профессионалов. В каждой команде должны быть профессиональный игрок, любитель и юниор. Во второй день состоится четвёртая матчевая встреча по гольфу между сборными России и мира в формате одного раунда в 18 лунок. В составе каждой команды будет 32 гольфиста. За сборную мира по традиции сыграют дипломаты из дружественных государств. Капитан сборной России – первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков, сборной мира – бизнесмен из Бангладеш Саттар Миа», – рассказали в ведомстве.
Место проведения: Московская область, г. о. Красногорск, посёлок Нахабино, улица Международная, клуба Moscow Country Club. Подробную информацию о турнире можно найти на сайте.

В этом году международный фестиваль «Сильные фигуры» предусматривает четыре этапа. Состязания по гольфу пройдут в рамках первого и третьего этапов – 17-20 июля и 4-6 октября. На втором этапе 18-20 сентября состоятся соревнования по шахматам. Завершится фестиваль 23-25 октября большим турниром по тэг-регби среди иностранных команд. Московская область примет первый и третий этапы в Красногорске и Дмитровском городском округе, второй и четвёртый пройдут в Москве.

Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» проходит с 2019 года. В программе – соревнования по гольфу, кёрлингольфу, теннису, бильярду, тэг-регби, шахматам и шашкам. В турнире участвуют именитые спортсмены, государственные деятели и сборные зарубежных стран.

Уже состоялось уже более 20 турниров, в которых приняли участие представители более чем 40 государств.

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В Видном на территории жилого комплекса открыли женскую консультацию
10 апреля 2025, 18:18

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В жилом комплексе «Зелёные Аллеи» в Ленинском городском округе открылась женская консультация. Она является подразделением Видновского перинатального центра, сообщили в пресс-службе подмосковного Мирнздрава.
Благодаря открытию новой ЖК медицинская помощь стала более доступной. Специалисты смогут принимать более 45 пациенток в день.
«Вести приём будут акушеры-гинекологи и узкопрофильные специалисты - терапевт, офтальмолог, эндокринолог, врач УЗИ. В ЖК оборудовали дневной стационар и зал лечебной физкультуры, установлено необходимое оборудование», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Новая женская консультация расположена по адресу: г. о. Ленинский, бульвар Зелёные Аллеи, дом №11.

Чтобы встать на учёт по беременности, предварительная запись на приём не нужна. Достаточно обратиться в кабинет женской консультации по первичной постановке на учёт по месту проживания.

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Земельные инспекторы Подмосковья прошли тестирование на знание законов
10 апреля 2025, 18:00

Фото: istockphoto.com/Chinnapong

Ежегодное тестирование муниципальных земельных инспекторов на предмет знания земельного законодательства России провело министерство имущественных отношений Московской области, проверку проходили 263 человека, сообщает пресс-служба ведомства.
«Всего на территории Московской области работают 263 земельных инспектора, включая руководящий состав администраций. Инспекторы следят за тем, чтобы землепользователи исполняли земельное законодательство. А для этого инспектор сам должен быть вооружён всеми необходимыми знаниями», — сказал глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.
Тестирование проводилось в офлайн-режиме — в Доме правительства Московской области в Красногорске. В тестовое задание вошло 27 вопросов с различным количеством ответов, при этом правильными мог быть один или несколько вариантов. Вопросы касались законов, налогообложения, а некоторые из них содержали задания с конкретными примерами, связанными с деятельностью земельных инспекторов.

Инспекторы, которые правильно ответили только на половину или менее вопросов, отправятся на пересдачу.

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Члены Мособлизбиркома стали жертвами массовой спам-рассылки
10 апреля 2025, 17:55

Фото: iStock /anyaberkut

Члены избирательных комиссий 10 апреля стали жертвами массовой спам-рассылки. Об этом сообщается в ТГ-канале Мособлизбиркома.
«В разное время поступают сообщения от людей, представляющихся членами Избирательной комиссии Московской области - Ильёй Берёзкиным, Олегом Селекзяновым и другими. Обращаем внимание на то, что эти сообщения отправляют мошенники. В случае возникновения подобной ситуации рекомендуется не вступать в переписку и выйти из группы», – говорится в сообщении.
В Мособлизбиркоме напомнили, что доверять стоит только официальным источникам. Среди них сайт Избирательной комиссии Московской области, сетевое издание «Вестник», Мособлизбирком в Telegram и Мособлизбирком во «ВКонтакте».

Фото: mosoblizbirkom

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