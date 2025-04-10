В Подмосковье предупредили об опасности сосулек на фоне неустойчивой погоды

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В Подмосковье в условиях переменчивой апрельской погоды с крыш домов периодически сходит подтаявший снег и падают сосульки. При подобных погодных условиях важно помнить о безопасности, быть внимательнее и осторожнее, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Чтобы избежать неприятностей, достаточно соблюдать простые правила. Приближаясь к зданию, следует обратить внимание на скопление снега, наледи и сосулек на крыше. Места возможного их обрушения советуют обходить. Выходя из здания, не стоит задерживаться на крыльце. Лучше быстро отойти на безопасное расстояние – не менее 5 м», – сказали в ведомстве.Кроме того, необходимо обращать внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходить в опасные зоны. Перемещаясь по тротуару мимо строений, следует убедиться в отсутствии свисающих сосулек или снега.
«Снег может сойти и с середины крыши. Поэтому если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или наледи, это указывает на опасность этого места. Не паркуйте автомобиль вблизи зданий, на крышах которых образовались сосульки и наледь», – добавили в Мособлпожспасе.Спасатели также советуют следить за детьми и заранее объяснить им опасность наледи на крыше.
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Лора Луганская