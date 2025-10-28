В Подмосковье преступники напали на семью бизнесмена из-за 60 млн рублей

28 октября 2025, 12:21

Фото: iStock/Elena Chelysheva

В Подмосковье полицейские задержали троих мужчин, которых подозревают в вооруженном нападении на дом местного бизнесмена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление следственного комитета.