В Подмосковье преступники напали на семью бизнесмена из-за 60 млн рублей

Фото: iStock/Elena Chelysheva

В Подмосковье полицейские задержали троих мужчин, которых подозревают в вооруженном нападении на дом местного бизнесмена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление следственного комитета.



По информации следствия, 13 октября злоумышленники в масках при помощи металлической лестницы проникли на частную территорию и ворвались в дом предпринимателя. Они связали хозяина, а его жену и детей заперли в одной из комнат. Угрожая оружием, мужчины заставили бизнесмена рассказать, где хранится наличность и драгоценности, после чего похитили имущество на сумму около 60 миллионов рублей.

Семья сразу после побега преступников вызвала полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Вскоре всех троих подозреваемых удалось задержать. Следствие выясняет их возможную причастность к другим подобным преступлениям.

Иван Мусатов

