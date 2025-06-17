В Подмосковье пройдет второй этап турнира Tenzor Elite Cup 2025

17 июня 2025, 16:31

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В Подмосковье с 11 по 13 июля пройдет второй этап турнира Tenzor Elite Cup 2025 — регаты имени Игоря Ченцова, сообщила пресс-служба яхт-клуба Tenzor Sailing Club.