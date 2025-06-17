В Подмосковье пройдет второй этап турнира Tenzor Elite Cup 2025
В Подмосковье с 11 по 13 июля пройдет второй этап турнира Tenzor Elite Cup 2025 — регаты имени Игоря Ченцова, сообщила пресс-служба яхт-клуба Tenzor Sailing Club.
На мероприятие в деревню Румянцево пригласили министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Кетеван Швелидзе и иных почетных гостей.
Во время открытия 11 июля гости смогут посмотреть парусную гонку на катере. Отмечалось, что в программу турнира включены парусные соревнования Tenzor Cup Junior для детей от 7 до 13 лет. Для участников и гостей предусмотрена вечерняя программа.
Соревнования Tenzor Elite Cup 2025 — одно из наиболее крупных событий в мире яхтинга. Оно собирает под парусами яхт класса MX700 лучших спортсменов России, а еще интернациональные команды.
Ранее сообщалось, что одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали ученики спортшколы «Красноармейск» Пушкинского городского округа Варвара Беликова и Никита Вавилов на Всероссийских юношеских соревнованиях по бадминтону «Кубок двух морей».
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