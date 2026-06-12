В Подмосковье прошли забеги и шествия в честь Дня России

12 июня 2026, 16:45

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

В Подмосковье организовали праздничные мероприятия в честь Дня России. На специальных площадках жители оставляют наказы в новую народную программу «Единой России».





В Балашихе более 150 человек вышли на забег в Вишняковском лесопарке. Перед стартом профессиональные тренеры провели разминку.



Участники преодолели дистанцию в три километра без секундомеров и жёстких нормативов. На финише каждый получил памятную медаль, а после организаторы устроили беспроигрышную лотерею. В забеге участвовал глава Балашихи Сергей Юров.

«Сегодня один из самых патриотичных праздников нашей страны — День России, который объединяет всех, кто любит свою Родину. У нас великое прошлое, сильное настоящее и огромное будущее. Мы с вами благоустраиваем Подмосковье и наш город», — обратился к участникам Юров.