В Подмосковье провели около 35 тыс. исследований молочной продукции

13 июля 2026, 17:35

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

34 584 исследования образцов молочной продукции провели специалисты Государственной ветеринарной службы Московской области за первые пять месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.





Проверку проходили товары, привезённые для продажи в магазинах, на рынках и ярмарках региона.





«В лабораториях исследуют кислотность продукции, процент содержания белка и жира и ряд других важных характеристик. Кроме того, эксперты проверяют запах и вкус образцов и наличие в них посторонних частиц», — говорится в сообщении.