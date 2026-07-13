В Подмосковье провели около 35 тыс. исследований молочной продукции
34 584 исследования образцов молочной продукции провели специалисты Государственной ветеринарной службы Московской области за первые пять месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Проверку проходили товары, привезённые для продажи в магазинах, на рынках и ярмарках региона.
«В лабораториях исследуют кислотность продукции, процент содержания белка и жира и ряд других важных характеристик. Кроме того, эксперты проверяют запах и вкус образцов и наличие в них посторонних частиц», — говорится в сообщении.Благодаря этой работе на прилавки в Московской области попадают только качественные продукты.
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