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В Подмосковье провели около 35 тыс. исследований молочной продукции

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

34 584 исследования образцов молочной продукции провели специалисты Государственной ветеринарной службы Московской области за первые пять месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.



Проверку проходили товары, привезённые для продажи в магазинах, на рынках и ярмарках региона.

«В лабораториях исследуют кислотность продукции, процент содержания белка и жира и ряд других важных характеристик. Кроме того, эксперты проверяют запах и вкус образцов и наличие в них посторонних частиц», — говорится в сообщении.
Благодаря этой работе на прилавки в Московской области попадают только качественные продукты.

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Лев Каштанов

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