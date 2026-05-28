В Подмосковье провели учения по противодействию дронам
Учения по противодействию БПЛА провели в Московской области сотрудники ОМОНа «Пересвет». Об этом сообщает пресс-служба регионального главка Росгвардии.
Участники тренировки отработали действия мобильных огневых групп при обнаружении и ликвидации дронов.
«Для борьбы с БПЛА бойцы использовали гладкоствольные ружья и установленные на автомобилях пулемётные турели», — говорится в сообщении.Особое внимание в ходе учений уделялось скорости реагирования на угрозу, взаимодействию между группами и распределению секторов наблюдения и ведения огня по дронам. Тренировка позволила повысить уровень готовности росгвардейцев к борьбе с беспилотниками.
Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали в центре Москвы мужчину, находящегося в федеральном розыске по делу о краже.