В Подмосковье пьяный мужчина угрожал врачам скорой помощи пистолетом
44-летнего мужчину, не пускавшего скорую помощь к 80-летней родственнице, задержали полицейские. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Медпомощь вызвали из одного из СНТ в Талдомском округе. Когда скорая приехала на место, врачей встретил агрессивный пьяный мужчина. Он ругался на них матом и угрожал пистолетом.
«Прибывшие полицейские арестовали дебошира и отвезли для разбирательства в территориальный отдел. Пистолет изъяли и передали на экспертизу», — говорится в сообщении.Баллистическое исследование показало, что изъятое оружие является пневматическим.
Против мужчины завели уголовное дело по статье «Хулиганство» и отпустили до суда под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что вооружённый «розочкой» мужчина устроил пьяный дебош в аэропорту Красноярска.