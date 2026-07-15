В Подмосковье пьяный мужчина угрожал врачам скорой помощи пистолетом

15 июля 2026, 16:52

оригинал Фото: istockphoto.com/Semen Salivanchuk

44-летнего мужчину, не пускавшего скорую помощь к 80-летней родственнице, задержали полицейские. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Медпомощь вызвали из одного из СНТ в Талдомском округе. Когда скорая приехала на место, врачей встретил агрессивный пьяный мужчина. Он ругался на них матом и угрожал пистолетом.





«Прибывшие полицейские арестовали дебошира и отвезли для разбирательства в территориальный отдел. Пистолет изъяли и передали на экспертизу», — говорится в сообщении.