Стало известно о новой схеме мошенничества с якобы подарками и вмешательством «полиции»

01 декабря 2025, 01:42

Бедеров: Аферисты обманывают россиян обещаниями подарков и угрозами от «полиции»

Фото: iStock/welcomia

Специалист по информационной безопасности Игорь Бедеров предупредил россиян о новой двухступенчатой мошеннической схеме. Она сочетает в себе обман под видом подарка с последующим психологическим давлением со стороны лже-правоохранителей. Слова эксперта передает RT.





На первом этапе аферы злоумышленники информируют жертву о якобы положенном ей подарке и направляют фальшивые номер заказа и чек. Затем они убеждают человека пройти регистрацию в определенном банке.



После этого в дело вступает второй мошенник — «сотрудник полиции». Он запугивает жертву уголовной ответственностью за якобы перевод средств на счета запрещенных организаций.



Такая схема делает значительный упор на эмоции человека. Сначала граждане РФ доверяют своим собеседником, потом начинают паниковать и испытывать сильный страх — это лишает их возможности критически оценивать ситуацию.





«Настоящие конкурсы и акции всегда проводятся известными компаниями, а не случайными людьми по телефону», — добавил он в беседе с RT.