В Подмосковье рассказали о масштабном обновлении состава кандидатов от ЕР

20 марта 2026, 12:24

оригинал Игорь Брынцалов (фото: пресс-служба Мособлдумы)

На участие в предварительном голосовании «Единой России» в Московской области подали заявления 192 кандидата. 75% из них будут участвовать в выборах впервые. Об этом рассказал секретарь подмосковного отделения партии Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба ЕР.





Брынцалов отметил, что в Мособлдуму планирует баллотироваться 41 кандидат, а в Госдуму — 51.





«На обоих уровнях мы видим много новых лиц, готовых работать на благо региона. В число подавших заявки в Подмосковье вошли девять участников специальной военной операции. Опыт и патриотизм наших защитников очень нужны в мирной политической жизни. Радует также, что в политику активно идёт молодёжь: документы подал уже 41 человек в возрасте до 35 лет», — уточнил Брынцалов.

Александр Легков (фото: пресс-служба подмосковного отделения «Единой России»)

«Я много лет отстаивал честь страны на соревнованиях самого разного уровня и никогда не боялся трудностей и вызовов. Решение пойти в Госдуму — это такой же вызов. Я принимаю его и готов работать на результат», — сказал Легков.