В Подмосковье рассказали о масштабном обновлении состава кандидатов от ЕР
На участие в предварительном голосовании «Единой России» в Московской области подали заявления 192 кандидата. 75% из них будут участвовать в выборах впервые. Об этом рассказал секретарь подмосковного отделения партии Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба ЕР.
Брынцалов отметил, что в Мособлдуму планирует баллотироваться 41 кандидат, а в Госдуму — 51.
«На обоих уровнях мы видим много новых лиц, готовых работать на благо региона. В число подавших заявки в Подмосковье вошли девять участников специальной военной операции. Опыт и патриотизм наших защитников очень нужны в мирной политической жизни. Радует также, что в политику активно идёт молодёжь: документы подал уже 41 человек в возрасте до 35 лет», — уточнил Брынцалов.Из тех, у кого уже есть политический опыт, на участие в предварительном голосовании в Подмосковье в качестве кандидата зарегистрировался олимпийский чемпион по лыжным гонкам, депутат Мособлдумы Александр Легков. Теперь он планирует стать депутатом российского парламента.
«Я много лет отстаивал честь страны на соревнованиях самого разного уровня и никогда не боялся трудностей и вызовов. Решение пойти в Госдуму — это такой же вызов. Я принимаю его и готов работать на результат», — сказал Легков.Он добавил, что его главной целью является повышение качество жизни населения.