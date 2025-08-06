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В Подмосковье росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве

Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 36-летнего жителя Домодедово. Его подозревают в мошенничестве, сообщают в пресс-службе регионального главка ведомства.



Находившиеся на маршруте патрулирования росгвардейцы получили сообщение о том, что сработала тревожная кнопка в одном из супермаркетов в Электростали.

Прибывшие по указанному адресу стражи порядка выяснили, что посетитель, желая приобрести товар по более низкой цене, преступил закон, обманув систему самообслуживания. Недобросовестный покупатель выбрал кофемашину стоимостью около 83 тыс. рублей и переклеил штрих-код с другого товара, цена которого значительно ниже.

Сотрудники Росгвардии задержали мошенника и передали его полиции. По данному факту проводится проверка.

Анастасия Чубина

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