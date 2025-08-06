В Подмосковье росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве

06 августа 2025, 11:16

Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 36-летнего жителя Домодедово. Его подозревают в мошенничестве, сообщают в пресс-службе регионального главка ведомства.