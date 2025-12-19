В Подмосковье с начала года нашли 8000 нарушений в сфере таксомоторных перевозок
В Московской области с начала года инспекторы проверили более 20 000 машин такси и выявили около 8000 нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Самыми распространёнными стали нарушения, связанные с внешним оформлением транспортных средств, а также отсутствием путевого листа с отметками о прохождении водителями медосвидетельствования и технического контроля транспортного средства.
Деятельность такси в регионе регулируют сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Подмосковья вместе с правоохранительными органами. За текущий год число нарушений в сфере такси снизилось на 12% по сравнению с прошлым годом.
«С начала года инспекторы проверили более 20 000 автомобилей такси. Более 1500 водителей занимались таксомоторными перевозками без разрешения. Автомобили нарушителей отправили на штрафстоянки и составили более 6000 административных материалов. Самое большое количество нелегальных такси выявили в Котельниках, Балашихе, Домодедове и Химках», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Рейды по выявлению нелегальных перевозчиков такси проводят еженедельно, а в период дачного сезона и по праздничным дням – чаще. По словам Сибатулина, в преддверии новогодних праздников число таких рейдов увеличили.
Как напомнили в ведомстве, с 1 марта этого года все таксисты должны проходить обязательную аттестацию. Не прошедших обязательное тестирование отключают от заказов. Всего сегодня в Подмосковье работают более 119 000 машин такси и свыше 31 500 перевозчиков.