В Подмосковье с начала года нашли 8000 нарушений в сфере таксомоторных перевозок

19 декабря 2025, 19:22

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области с начала года инспекторы проверили более 20 000 машин такси и выявили около 8000 нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





Самыми распространёнными стали нарушения, связанные с внешним оформлением транспортных средств, а также отсутствием путевого листа с отметками о прохождении водителями медосвидетельствования и технического контроля транспортного средства.



Деятельность такси в регионе регулируют сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Подмосковья вместе с правоохранительными органами. За текущий год число нарушений в сфере такси снизилось на 12% по сравнению с прошлым годом.

«С начала года инспекторы проверили более 20 000 автомобилей такси. Более 1500 водителей занимались таксомоторными перевозками без разрешения. Автомобили нарушителей отправили на штрафстоянки и составили более 6000 административных материалов. Самое большое количество нелегальных такси выявили в Котельниках, Балашихе, Домодедове и Химках», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.