МЧС следит за пожарной безопасностью на выборах в Московской области
Сотрудники МЧС обеспечивают пожарную безопасность на выборах в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ведомства по Московской области.
«Чтобы голосование прошло безопасно, на всех объектах дежурят сотрудники подмосковного МЧС. Инспекторы Госпожнадзора заранее проверили все избирательные участки. С членами избирательных комиссий, наблюдателями и персоналом провели инструктаж и практические занятия по действиям на случай пожара», – отметили в ведомстве.В Подмосковье 12 сентября стартовали выборы в Советы депутатов городских округов Балашиха, Лыткарино, Молодёжный, Подольск, Фрязино, Электросталь, а также муниципальных округов Дмитровский, Шатура и Луховицы. На 196 депутатских мандатов претендуют 505 кандидатов.
В регионе работают избирательные участки, где можно проголосовать в течение трёх дней – 12, 13 и 14 сентября. А на сайте ДЭГ доступно онлайн-голосование.
Принять участие в выборах могут 1 040 719 избирателей. В регионе открыто 593 участка. 72 549 человек подали заявки на дистанционное электронное голосование.